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برلماني: المسطحات المائية تعتبر ثروة قومية ولاسيما البحيرات

السبت 29/فبراير/2020 - 11:23 ص
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طارق متولي
طارق متولي
دينا إبراهيم
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أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الُمسطحات المائية تعتبر ثروة قومية، ولاسيما البحيرات.

وقال في بيان اليوم السبت: إن البحيرات شهدت تدهورًا وإهمالًا في الفترات الماضية، على الرغم من أن البحيرات في مصر تمثل معدل كبير من الأمن الغذائي الذي يحتاجه المواطنين، إذ تعد مصدرًا أساسيًا في الإنتاج السمكي في مصر، كما أنها أحد مصادر الدخل لعدد كبير من المصريين.

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية نال الإهمال والتعديات من هذه البحيرات، وتحولت مساحات شاسعة منها إلى أراضى ومبانى بعد تجفيفها، فى غياب من الرقابة والمتابعة والمحاسبة، إلاّ أنه خلال الأعوام الخمس الأخيرة، بدأت الحكومة تُكشّر عن أنيابها، وتُظهِر العين الحمراء، لمن تعدّوا على هذه الثروات الطبيعية، بالإزالة مهما كانت سطوة وقوة المتعدين.

وأشاد بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية، والذي من شأنه تطوير ورفع كفاءة جميع البحيرات، لتعزيز إنتاجيتها من الثروة السمكية، ولحماية البحيرة من الملوثات الناتجة عن أعمال الصرف، وتحسين جودة وخصائص المياه وتنمية البحيرة وزيادة إنتاجيتها من الثروة السمكية.

ونوه بأنه طبقا لتقرير الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، فإن إجمالى إنتاج مصر من الأسماك بلغ مليونًا و820 ألف طن حاليًا، وتنتج البحيرات الشمالية 182 ألفًا و719 طنًا منها.
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