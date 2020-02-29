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نجم صن داونز يتوعد الأهلي

السبت 29/فبراير/2020 - 11:17 ص
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
الفجر الرياضي
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اعترف أوبا مانيسا نجم صن داونز الجنوب إفريقي بصعوبة مباراة الأهلي على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا

وأكد مانيسا أن فريق مستعد للتعامل مع جمهور الأهلي المتعصب مشيرًا إلى أن الأجواء في القاهرة مخيفة للغاية.
 
وقال مانيسا في تصريحات صحفية: "يجب أن نلعب بذكاء من أجل الفوز فقط وإذا لم ننجح في ذلك فسيكون التعادل كافيًا لأن الأهلي يعرف جيدًا أنه من الصعب على الفرق الفوز على ملعبنا لوكاس موريبي والدليل أننا لم نخسر عليه منذ فترات طويلة في دوري أبطال أفريقيا".

أضاف: "لدينا الخبرة في التعامل مع الأهلي وجمهوره المتعصب من أجل تحقيق الفوز في استاد القاهرة ونعلم جيدًا أن الهدف خارج الأرض في منتهى الأهمية لنا".


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نادي الاهلي مانيسا صن داونز الاهلي اخبار الاهلي

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