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ليبيا: ميليشيات الوفاق أعدمت أسرى من الجيش وقعوا في أيديهم

السبت 29/فبراير/2020 - 11:14 ص
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المسماري
المسماري
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اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قوات ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة بوحدات تركية وعناصر إرهابية، بتصفية أسرى من الجيش وقعوا في أيديهم، وفقًا لموقع بوابة أفريقيا الإخبارية.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أمس الجمعة، تصفية، في منشور عبر صفحته في فيس بوك: "في تتابع لسلسلة إجرام العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج، المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر إرهابية متطرفة، والتي أصبحت تتطور يوماً بعد يوم، قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم، ومنهم جرحى ومصابين، ضاربة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط".

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الكلمات المفتاحية

ميليشيات الوفاق ليبيا الجيش الليبي

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