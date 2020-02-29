وفاة المشير طنطاوي تتصدر "ترند" جوجل

تصدرت جملة وفاة المشير طنطاوي "ترند" محرك البحث جوجل، عبر رواج هذه الشائعة وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتشعل "تويتر" باتعليقات والتساؤولات، حول حقيقة هذه الأنباء المتداولة.





حقيقة وفاة المشير طنطاوي





وكشف المقربون عن حقيقة وفاة المشير طنطاوي التي شغلت الرأي العام في الساعات الأخيرة الماضية، لاسيمًا الذين على مقربة منه، مؤكدين أن هذه الأنباء كاذبة ولا تمت للواقع بصلة.





انطلاق شائعة وفاة المشير طنطاوي





وانطلقت شائعة وفاة المشير طنطاوي بعد غيابه عن الجنازة العسكرية للراحل محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، ليتساءل الكثيرون عن أسباب الغياب ولاسيمًا أنه كان من المقربين لمبارك، وأحد القيادات الكبرى للقوات المسلحة سابقًا.





ما تريد معرفته بعد شائعة وفاة المشير طنطاوي





ولد محمد حسين طنطاوي لأسرة مصرية نوبية، وتخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.





شائعة وفاة المشير طنطاوي





تولى المشير محمد حسين طنطاوي القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية سابقًا، ووزيرًا سابقًا لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ويعد أحد رموز القوات المسلحة المصرية، الذين قدموا الكثير للمؤسسة العسكرية الكبيرة، والتي لها ثقلها بالمنطقة.



