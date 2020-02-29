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أدوية قد تهزم كورونا.. تعرف عليها
السبت 29/فبراير/2020 - 11:06 ص
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سالم أحمد سالم
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مع انتشار فيروس كورونا، الخطر الذي يداهم الكثير من دول العالم، إذ بدأ الفيروس في الانتشار من مدينة ووهان الصينية، إلى الدول العربية ودول العالم، الأمر الذي على إثره بدأت منظمة الصحة العالمية والدول الكبري، رحلة البحث عن أدوية لإنقاذ المُصابيين وتقليل حالات الوفاة.
ومع استمرار حالة الذعر بين المواطنين، نشرت منظمة الصحة العالمية في أول تقرير لها، بخصوص انتشار فيروس "كورونا المستجد"، قائلة: "إن انطلاقه كان من مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة البرق مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة في يناير الماضي، ليتفشى هذا الوباء القاتل ويتخطى حدود الأساطير خلال عدة أشهر".
ورجّح علماء أن نوعًا من الثعابين قد يكون المصدر الأصلي للفيروس، إلا أن هناك خبراء في الأمراض المعدية أكدوا أن الخفافيش هي مصدر العدوى.
وتوصل عدد من العلماء إلى أدوية قد تهزم فيروس كورونا المستجد:
عقار أمريكي قد يهزم كورونا
عقار «Remdesivir»، هو الاسم المتداول للعقار الجديد، الذي أعلنت عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت عدة دول اختبار عقارات مضادة للفيروس وإجراء تجارب سريرية على عدد من المرضى.
وداخل الولايات المتحدة الأمريكية أجرى مسئولو الصحة أول تجربة سريرية لاختبار الأدوية التجريبية المضادة لفيروسات "جيليد ساينس إنك" باستخدام عقار Remdesivir على المرضى المصابين بالمستشفى مع فيروس كورونا قد بدأت بالفعل.
وكان المشارك الأول في التجربة لشخص أمريكي، تم إعادته إلى وطنه بعد الحجر الصحي على متن السفينة الماسية Diamond Princess، وتجري الدراسة في المركز الطبي بجامعة نبراسكا في أوماها.
تعاون صيني فرنسي
أما داخل فرنسا، عكف باحثون على اختبار قدرة عقار "الكلوروكين"، المُستخدم في علاج الملاريا، لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" خصوصًا أنه أظهر علامات إيجابية ضد الفيروس التاجي المتحور، ما يعطي أملًا كبيرًا في إنتاج لقاح فعال وغير مكلف.
بروتينات مضادة لـ"كورونا"
فى السياق ذاته، قالت شركة "سانوفي" إحدى الشركات التي تطور لقاح فيروس "كورونا المستجد"، إنها صنعت لقاحا عبارة عن: "بروتينات تماثل المستضدات الموجودة في الفيروس"، يحقن في مجرى الدم، ما يؤدي إلى تدريب جهاز المناعة البشريّ على التعرف على هذا الفيروس وطرده.
استعمال بلازما دم المرضى المتعافين
قالت الصحة الصينية: إنها تعتمد على الأجسام المضادة لمحاربة كورونا، مشيرة إلى أنه إذا أُصيب شخص معين بالفيروس وتمكن من التعافي منه، فإن دمه سيكون مليئًا بالأجسام المضادة التي ساعدت على القضاء على الفيروس.
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