أدوية قد تهزم كورونا.. تعرف عليها

مع انتشار فيروس كورونا، الخطر الذي يداهم الكثير من دول العالم، إذ بدأ الفيروس في الانتشار من مدينة ووهان الصينية، إلى الدول العربية ودول العالم، الأمر الذي على إثره بدأت منظمة الصحة العالمية والدول الكبري، رحلة البحث عن أدوية لإنقاذ المُصابيين وتقليل حالات الوفاة.





ومع استمرار حالة الذعر بين المواطنين، نشرت منظمة الصحة العالمية في أول تقرير لها، بخصوص انتشار فيروس "كورونا المستجد"، قائلة: "إن انطلاقه كان من مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة البرق مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة في يناير الماضي، ليتفشى هذا الوباء القاتل ويتخطى حدود الأساطير خلال عدة أشهر".





ورجّح علماء أن نوعًا من الثعابين قد يكون المصدر الأصلي للفيروس، إلا أن هناك خبراء في الأمراض المعدية أكدوا أن الخفافيش هي مصدر العدوى.





وتوصل عدد من العلماء إلى أدوية قد تهزم فيروس كورونا المستجد:

عقار أمريكي قد يهزم كورونا