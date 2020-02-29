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محسن شاهين يفوز بمقعد الغزل والنسيج في انتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين"

السبت 29/فبراير/2020 - 11:06 ص
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محسن شاهين
محسن شاهين
آيات عامر - أسماء قورة
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فاز المهندس محسن شاهين، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، "شعبة غزل ونسيج"، نائب رئيس نادي أبوالفداء، اليوم السبت، في انتخابات النقابة للتجديد النصفي على مقعد غزل ونسيج.

وقال محسن شاهين، في تصريح إلى "الفجر": إن الانتخابات شهدت جوا أسريا وودا بين المرشحين والمصوتين، حيث كان مرشحا على القائمة الموحدة للمهندسين التي تملك العديد من الخبرات من الكبار ومن شباب المهندسين من أصحاب الخبرات.

وتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

بينما تنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية.

أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية.

وبلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

وتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا في كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المهندسين انتخابات تجديد نصفي المهندسين التجديد النصفي

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