وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور تل العمارنة في المنيا (صور)

زارت وفود سياحية من دول: "أمريكا، وألمانيا، وأسبانيا، وإيطاليا"، منطقة تل العمارنة الأثرية بمحافظة المنيا، للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة.





وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.





من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن القطاع السياحي خلال العام الماضي 2019، شهد موسمًا قويًا وناجحًا، موضحًا أن منطقة تل العمارنة جاءت في المرتبة الأولى كوجهه للزائرين، ثم منطقة البهنسا، ثم بني حسن في المركز الثالث، مؤكدًا دخول منطقة البهنسا كمقصد سياحي هام لنمط السياحة الدينية لأول مرة واحتلالها المركز الثاني.





وأشار إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار تل العمارنة، والتي تقع على بعد حوالي 60 كيلو جنوب شرق مدينة المنيا، بمركز ديرمواس، وهي المنطقة التي اختارها أخناتون وزوجته نفرتيتي، لإقامة عاصمة مملكته المسماة (أخت آتون)، أي أفق آتون، من أجل عبادة معبوده الأوحد (آتون)، الذي يُرمز إليه بقرص الشمس.





وتابع، أن أخناتون أعطى حرية كاملة للفنان للتعبير عن نفسه، وما يحيط به مكونًا بذلك أول مدرسة للفن الواقعي المعروفة عالميًا "بفن العمارنة"، ومن أهم آثار المنطقة: "بقايا القصر الشمالي ومعبد آتون الكبير، والقصر الجنوبي، ومقبرة حويا، ومقبرة مري رع الثاني، ومقبرة مري رع، ومقبرة بنتو، ومقبرة بانحسي"، وهي مقابر للأمراء والوزراء.

