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مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزلها في الإسماعيلية

السبت 29/فبراير/2020 - 11:02 ص
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جثة
جثة
هشام إسماعيل
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لقت طفلة مصرعها، اليوم السبت، متأثرة بجراحها إثر إصابتها بنزيف وارتجاج بالمخ، بعدما سقطت من أعلى سلم منزلها بمنطقة قرية الواصفية التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد خالد الشيخ، نائب مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طفله تدعى، نورهان محمد السيد عامين، متأثرة بجراحها إثر إصابتها بنزيف وارتجاج بالمخ، بعدما سقطت من أعلى سلم منزلها الكائن بمنطقة قرية الواصفية بدائرة المركز.

وتم نقل جثة الطفلة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
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