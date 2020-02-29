Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تعرضها لأزمة صحية.. هيدي كرم توجه رسالة لشقيقتها

السبت 29/فبراير/2020 - 10:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفنى
Advertisements
وجهت الفنانة هيدي كرم رسالة لشقيقتها،بعد تعرضها لأزمة صحية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هيدي صورة جمعتها بشقيقتها، وعلقت على الصورة قائلة :" لما بتحصل أزمة كبيرة في حياتك و بتبقى على حافة إنك تخسر أعز الناس كل حاجة في الدنيا بتقف و في لحظة الحياة بتعيد ترتيب نفسها قدام عنيك و المهم بيصبح مش مهم و المؤلم بيصبح مش مؤلم و المُفرح بيصبح مش مُفرح و ساعتها بتحس إن الأولويات الحقيقية مختلفة خالص عن اللي انت راسمه و فاهمه، خلي عينكم دايماً على الأوليات دي، ما تبخلوش على الناس المهمة في حياتكم بالوقت و المشاعر و الحب و التعبير عن الحب ما تبخلوش عليهم بالتشجيع و الكلمه الطيبة لان ببساطة في لحظة الحياة ممكن تخطفهم من بين يديكم و ساعتها مش هايبقا حزن بس على فقدانهم لا كمان هايبقى ندم على كل وقت قصرتوا أو بخلتوا فيه ".

وتابعت هيدي قائلة :" و الندم إحساس مؤلم فوق الوصف خصوصًا لما يكون فات الأوان،حمد الله على سلامتك يا حبيبتي يا أغلى واحدة عندي في الدنيا دي كلها، ربنا يخليكي ليا و لكل الناس اللي بيحبوكي و ما يقدروش يكملوا مشوار الحياه من غيرك".

والجدير بالذكر أن هيدي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى "كلبش٣"، "الزوجة 18" وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.
Advertisements

أخبار تهمك

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يهاجم كهربا لصالح نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة جاكي شان بفيروس كورونا القاتل

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 23 دقيقة

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

منذ حوالي 6 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. برشلونة يحسم بديل سواريز

منذ ساعة و 22 دقيقة

حقيقة إصابة الممثل الصيني جاكي شان بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عقوبة جديدة على كهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان مهم لـ"الخارجية" بشأن مفاوضات سد النهضة وغياب إثيوبيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

10:19 ص

عقوبة جديدة على كهربا

10:06 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

08:23 ص

عاجل.. حقيقة إصابة جاكي شان بفيروس كورونا القاتل

10:30 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الرئيس مبارك.. سلاما على روحك

أحمد رمضان
أحمد رمضان

فنان مصري شهير يفجر مفاجأة حول علاقته بـ"مبارك"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

DMCA.com Protection Status