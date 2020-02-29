بعد تعرضها لأزمة صحية.. هيدي كرم توجه رسالة لشقيقتها

وجهت الفنانة هيدي كرم رسالة لشقيقتها،بعد تعرضها لأزمة صحية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هيدي صورة جمعتها بشقيقتها، وعلقت على الصورة قائلة :" لما بتحصل أزمة كبيرة في حياتك و بتبقى على حافة إنك تخسر أعز الناس كل حاجة في الدنيا بتقف و في لحظة الحياة بتعيد ترتيب نفسها قدام عنيك و المهم بيصبح مش مهم و المؤلم بيصبح مش مؤلم و المُفرح بيصبح مش مُفرح و ساعتها بتحس إن الأولويات الحقيقية مختلفة خالص عن اللي انت راسمه و فاهمه، خلي عينكم دايماً على الأوليات دي، ما تبخلوش على الناس المهمة في حياتكم بالوقت و المشاعر و الحب و التعبير عن الحب ما تبخلوش عليهم بالتشجيع و الكلمه الطيبة لان ببساطة في لحظة الحياة ممكن تخطفهم من بين يديكم و ساعتها مش هايبقا حزن بس على فقدانهم لا كمان هايبقى ندم على كل وقت قصرتوا أو بخلتوا فيه ".



وتابعت هيدي قائلة :" و الندم إحساس مؤلم فوق الوصف خصوصًا لما يكون فات الأوان،حمد الله على سلامتك يا حبيبتي يا أغلى واحدة عندي في الدنيا دي كلها، ربنا يخليكي ليا و لكل الناس اللي بيحبوكي و ما يقدروش يكملوا مشوار الحياه من غيرك".



والجدير بالذكر أن هيدي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى "كلبش٣"، "الزوجة 18" وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

