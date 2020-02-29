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بوجبا يزف خبرا سارا لمانشستر يونايتد

السبت 29/فبراير/2020 - 10:57 ص
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بول بوجبا
بول بوجبا
هيثم موسى
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اقترب الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط  مانشستر يونايتد الإنجليزي من العودة مجددا إلى فريقه، بعد غيابه الذي دام لفترة طويلة بسبب الإصابة.

_موعد عودة بوجبا لمانشستر يونايتد 

وأكدت تقارير صحفية اليوم السبت على أن بول بوجبا، سوف يعود إلى تدريبات "الشياطين الحمر"، خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه إذا كانت الحالة البدنية لبوجبا جيدة، سيتم اختيار اللاعب ضمن كتيبة المدرب أولي جونار سولسكاير في ديربي مانشستر.

كما كسفت عن موعد مشاركتة مع  اليونايتد في المباريات خلال أسبوعين، وبالتحديد في موقعة توتنهام بمنافسات الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك بوجبا في أي مباراة هذا العام 2020، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين.

_ مواجهات نارية لما نشستر يونايتد في شهر مارس

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون غدا الاحد ضمن مواجهات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يلتقي ما مانشستر سيتي في ديربي" مانشستر" الشهير الأسبوع المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ 29.

وفي الجولة الـ30 يعودة اليونايتد لمواجهة  توتنهام يوم 15 من مارس المقبل، ويختتم مارس بمواجهة شيلفد يونايتد يوم 22.

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