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وزير الخارجية الباكستاني: نريد "انسحابًا مسؤولًا" للقوات الأمريكية من أفغانستان

السبت 29/فبراير/2020 - 10:56 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، اليوم السبت، أن بلاده تريد "انسحابا مسؤولا" للقوات الأمريكية من أفغانستان قبل فترة وجيزة من تعيين واشنطن لتوقيع اتفاق كبير بين واشنطن وحركة طالبان.

وأضاف قريشي لوكالة رويترز في العاصمة القطرية الدوحة عند سؤاله عن الإطار الزمني لمغادرة القوات الأمريكية "نريد انسحابًا مسؤولًا".

وأضاف: "إنه يوم مهم، ونأمل أن تحدد لهجة السلام والاستقرار في أفغانستان، قد ينهي الاتفاق حرب الولايات المتحدة في أفغانستان منذ 18 عامًا".

صرح مسؤولون من حركة طالبان، اليوم السبت، أن وفدًا يضم 31 عضوًا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لسحب القوات الأمريكية قد ينهي الحرب في أفغانستان.

وتستعد الولايات المتحدة وحركة طالبان في أفغانستان لتوقيع اتفاق سلام بحضور وزير الخارجية مايك بومبو الذي يعد جزءًا من مسعى أوسع للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب أمريكية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقد تكون صفقة اليوم هي الخطوة الأولى نحو إعادة تحديد مستقبل أفغانستان، حيث من المقرر أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التوقيع على الاتفاقية ويمهد الطريق لتسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة.

وبموجب الاتفاق، تريد طالبان الإفراج عن 5000 مقاتل من السجون التي يديرها الأفغان، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأفغانية ستوافق على ذلك.

وأعلن بعض كبار قادة طالبان الذين وصلوا إلى الدوحة لحضور مراسم التوقيع إنهم سيضمنون قبول الحكومتين الأمريكية والأفغانية جميع الشروط التي وضعتها المجموعة التي تسيطر على حوالي 40٪ من أفغانستان، وفقًا لمسؤولي الدفاع الأفغان.
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الكلمات المفتاحية

قطر طالبان باكستان الولايات المتحدة افغانستان اتفاق السلام

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