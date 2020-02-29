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خالد الغندور يهاجم كهربا لصالح نجم الزمالك

السبت 29/فبراير/2020 - 10:48 ص
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خالد الغندور
خالد الغندور
الفجر الرياضي
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هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ردًا على انتقاده بسبب تصريحه السابق أن أشرف بن شرقي هو صفقة القرن لنادي الزمالك.

وقال الغندور عبر برنامج "زملكاوي"، المذاع عبر فضائية "الزمالك": "أشرف بن شرقي أد كهربا 18 ألف مرة مش واحد ألف بس.. كهربا طلب الرحيل وجاء بن شرقي ليعوض غيابه وهو لاعب أمهر وأقوى منه".

وأشار إلى أنه يتمنى فوز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن

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كهربا خالد الغندور الاهلي اشرف بن شرقي اخبار الاهلي

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