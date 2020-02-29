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دراما رمضان 2020.. دلال عبدالعزيز تتعاقد على "جمع سالم"

السبت 29/فبراير/2020 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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تعاقدت النجمة دلال عبد العزيز، على بطولة المسلسل "جمع سالم"، والذي سيتم تصويره يوم السبت في إحدى الديكورات الخاصة، ومن المقرر أن يعرض في سباق الموسم الرمضاني المقبل.


على صعيد آخر شاركت الفنانة  دلال عبد العزيز، في السباق الرمضاني بمسلسل "فالنتينو"، والذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، وشاركهما البطولة كل من داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع.

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