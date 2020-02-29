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الآثار: 30% من قطع متحف الغردقة تعرض لأول مرة
السبت 29/فبراير/2020 - 09:54 ص
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هدى عبدالرازق
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قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنهم كانوا حريصين على وضع قطع أثرية مميزة في متحف الغردقة للأثار، حتى يكون جاذب للزائرين، ومختلفا عن المتاحف الأخرى.
وأشار "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن القطع الأثرية تم إختيارها بعناية كبيرة، حيث قامت لجنة سيناريو العرض المتحف بجولة على المخازن الأثرية لإختيار القطع لتتناسب مع فكرة المتحف.
وأضاف، أن 30% من القطع الأثرية تعرض لأول مرة للجمهور، موضحا أن أيقونة المتحف هي الأميرة ميريت إبنة الملك رمسيس الثاني.
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