سعر الذهب اليوم السبت 29-2-2020 في السوق المحلي

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 29-2-2020 في السوق المحلي، وذلك بعدما شهد هبوط حاد بقيمة 17 جنيها في كل جرام بالتعاملات المسائية، مع تراجع سعر الذهب عالميا بسبب عمليات موسعة لجنى الأرباح، لتخسر أوقية الذهب أكثر من 55 دولارا للأوقية.



أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 يسجل 595 جنيه عيار 21 يسجل 695 جنيها عيار 24 يسجل 794 حنيها الجنيه الذهب 5560 جنيها اوقية الذهب 1577 دولار

سعر الذهب العالمي





تراجع الذهب أكثر من واحد1% إلى أدنى مستوياته في أسبوع، إذ حفزت زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة المستثمرين على البيع لجني الأرباح، لكنه ما زال في طريقه لتحقيق مكسب شهري هو الثالث على التوالي في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا وهبط الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1623.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش بعد زيادة كبيرة بلغت 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1625 دولارا للأوقية.





أضاف الذهب حوالي اثنين بالمئة حتى الآن منذ بداية الشهر، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 1688.66 في وقت سابق هذا الأسبوع في ظل فزع بالأسواق بسبب فيروس كورونا.







