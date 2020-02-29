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أستراليا تمنع دخول الرعايا الأجانب الوافدين من إيران

السبت 29/فبراير/2020 - 09:50 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلنت أستراليا، أنها ستمنع دخول جميع الرعايا الاجانب المسافرين من ايران بسبب تصاعد انتشار فيروس كورونا في الجمهورية الاسلامية.

وأوضح وزير الصحة، جريج هانت، أن المواطنين الأجانب المسافرين من إيران إلى أستراليا سيحتاجون لقضاء 14 يومًا في دولة أخرى اعتبارًا من 1 مارس. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف هانت: "من المحتمل في هذه المرحلة وجود مستوى عالٍ من الحالات غير المكتشفة، وبالتالي لن يتم اعتراض تلك الحالات أو تحديدها عند المغادرة من إيران".

وقال أيضًا، سيُطلب من المواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين العائدين من إيران عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا، وتم رفع نصيحة السفر الخاصة بالأستراليين المسافرين إلى إيران على "عدم السفر".

وأكدت السلطات الصحية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أستراليا يبلغ 25 حالة بعد إصابة امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا عائدة من إيران بالمرض.

ويوجد في إيران أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا خارج الصين عند 34، على الرغم من أن خبراء منظمة الصحة العالمية يقولون إن تفشي المرض في البلاد قد يكون أسوأ مما هو معروف حاليًا.

وأدى الانتشار السريع للفيروس التاجي إلى زيادة المخاوف من حدوث وباء، حيث أبلغت بلدان متعددة عن أول حالاتها هذا الأسبوع، حيث رفعت منظمة الصحة العالمية حالة التأهب العالمية للمخاطر إلى "عالية للغاية".

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايران الصحة استراليا

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