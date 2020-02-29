مسؤول أممي: هدنة السلام في ليبيا أوشكت على الانهيار

حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، من أن المحادثات الناشئة بين الأطراف المتحاربة في البلاد، أوشكت على الانهيار.

وتعرض مطار (معيتيقة) والعديد من المناطق الأخرى، للقصف بعد ثلاثة أيام من المحادثات السياسية في جنيف، والتي غاب عنها العديد من الممثلين.

وقال غسان سلامة، في تصريحات صحفية: "الذين غادروا المحادثات، ينتمون إلى الجانبين"، مضيفاً أن كثيرين ممن دعوا قرروا البقاء.

ولم يحدد غسان سلامة أي فصيل أنهى مشاركته في المحادثات.