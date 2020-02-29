Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤول أممي: هدنة السلام في ليبيا أوشكت على الانهيار

السبت 29/فبراير/2020 - 09:46 ص
Advertisements
غسان سلامة
غسان سلامة
وكالات
Advertisements

حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، من أن المحادثات الناشئة بين الأطراف المتحاربة في البلاد، أوشكت على الانهيار.

                                                        

وتعرض مطار (معيتيقة) والعديد من المناطق الأخرى، للقصف بعد ثلاثة أيام من المحادثات السياسية في جنيف، والتي غاب عنها العديد من الممثلين.

 

وقال غسان سلامة، في تصريحات صحفية: "الذين غادروا المحادثات، ينتمون إلى الجانبين"، مضيفاً أن كثيرين ممن دعوا قرروا البقاء.

 

ولم يحدد غسان سلامة أي فصيل أنهى مشاركته في المحادثات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسؤول أممي ليبيا غسان سلامة أوشكت على الانهيار

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 7 ساعات

رعب في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد غياب إثيوبيا.. مصر تصدر بيان جديد بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 17 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ أقل من ساعتين

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا يهدد بضياع الدوري من ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة إصابة الممثل الصيني جاكي شان بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

إشادة دولية بنتائج المحادثات الليبية فى الإمارات

المبعوث الخاص للأمم المتحدة يقدم خطة سلام جديدة لليبيا

الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

هبوط اضطراري لطائرة ليبية كانت في طريقها لتركيا بمطار معيتيقة

ليبيا: حفتر يشارك في أعمال اللجنة المشتركة بجينيف

الوفاق الليبية ترفض المشاركة في مؤتمر جنيف قبل انسحاب الجيش

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

08:23 ص

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

07:31 ص

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

10:35 م

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status