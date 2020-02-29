كرواتيا تجهز المنتخب الأوليمبي لنهائيات طوكيو

حصل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على موافقة من الاتحاد الكرواتي، من أجل خوض مواجهة ودية بين المنتخبين الأولمبية استعدادًا لنهائيات بطولة أولمبياد طوكيو 2020.



واتفق الطرفان على خوض مباراة ودية يوم 26 مارس المقبل في الإمارات، تمهيدًا للبطولة الأولمبية، حيث فاضل الفراعنة بين مواجهة المنتخب الكرواتي أو الروماني قبل أن يتم الاستقرار على مواجهة كرواتيا، بشكل نهائي.



كما يلتقي المنتخب الوطني نظيره الأرجنتيني، يوم 29 من الشهر المقبل، في دولة الإمارات والتي سيخوض فيها الفراعنة معسكرهم المغلق، استعدادًا للبطولة التي تستضيفها اليابان منتصف يوليو المقبل.



وتغادر بعثة المنتخب الأولمبي، إلى الإمارات يوم 22 من شهر مارس لخوض معسكر مغلق يتخلله مباراتين وديتين، على أن تعود البعثة يوم 31 من نفس الشهر.



وحقق المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في التاريخ، والتي نظمتها مصر في منتصف العام الماضي.