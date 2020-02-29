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بعد عقد قرانها.. ديانا كرازون تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

السبت 29/فبراير/2020 - 09:29 ص
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ديانا كرازون
ديانا كرازون
الفجر الفنى
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تصدرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مؤشرات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفالها بعقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

ونشرت ديانا مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"لا تمنح أحدا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".


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