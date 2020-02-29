بعد عقد قرانها.. ديانا كرازون تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

ونشرت ديانا مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"لا تمنح أحدا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".



