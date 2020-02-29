Advertisements
Advertisements
Advertisements

الولايات المتحدة وطالبان يستعدان لاتفاق سحب القوات

السبت 29/فبراير/2020 - 09:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
يتوقع ملايين الأفغان أن تنتهي أطول حرب أمريكية في بلادهم، اليوم السبت حيث من المتوقع أن يوقع مفاوضو الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقًا يسمح بخفض القوات الأمريكية ووقف دائم لإطلاق النار.

وإذا تم توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، فإن أفغانستان، التي كانت في حالة حرب منذ بدء القصف الأمريكي ردًا على هجمات 11 سبتمبر 2001، ستشهد النهاية المحتملة للعنف الذي أودى بحياة عشرات الآلاف. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف مسؤولون من الجماعة الإسلامية المتشددة أن وفدًا من طالبان يضم 31 عضوًا وصل إلى قطر، اليوم السبت، للإشراف على توقيع اتفاق سحب القوات، مضيفًا أن قائدهم السياسي الملا عبد الغني بارادار سيوقع الاتفاق نيابة عنهم.

وأظهرت الصور التي التقطت من المكان لافتة كبيرة تشير إلى "اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان" وضعت في قاعة مؤتمرات مجاورة للفندق.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية خارج الفندق حيث احتشد ضيوف الفندق والصحفيون والمسؤولون الحكوميون في الردهة.

وصرح خبراء أمنيون أن الصفقة مقامرة في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وستمنح طالبان الشرعية الدولية.

ولكن بالنسبة لملايين الأفغان، فإنه يفتح إمكانية لإنهاء الصراع المستمر للتغلب على الخوف والقلق والعنف.

وقد تكون صفقة اليوم هي الخطوة الأولى نحو إعادة تحديد مستقبل أفغانستان، حيث من المقرر أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التوقيع على الاتفاقية ويمهد الطريق لتسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة.

وسيقف كبار الدبلوماسيين الأمريكيين مع الزعماء السياسيين لطالبان، حكام أفغانستان السابقين الذين لجأوا إلى أسامة بن لادن وشبكته المسلحة حتى عام 2001 بينما كان يخطط لشن هجمات 11 سبتمبر.

وأضاف بيان من ترامب يوم الجمعة إن بومبيو سيحضر للتوقيع على الصفقة التي ستمهد لتراجع أعداد القوات الأمريكية إلى 8600 من حوالي 13000 في الأسابيع التالية للصفقة.

وبموجب الاتفاق، تريد طالبان الإفراج عن 5000 مقاتل من السجون التي يديرها الأفغان، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأفغانية ستوافق على ذلك.

وأعلن بعض كبار قادة طالبان الذين وصلوا إلى الدوحة لحضور مراسم التوقيع إنهم سيضمنون قبول الحكومتين الأمريكية والأفغانية جميع الشروط التي وضعتها المجموعة التي تسيطر على حوالي 40٪ من أفغانستان، وفقًا لمسؤولي الدفاع الأفغان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف اطلاق النار قطر طالبان الولايات المتحدة افغانستان اتفاق الصلام

أخبار تهمك

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 7 ساعات

رعب في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 51 دقيقة

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. فيروس كورونا يهدد بضياع الدوري من ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد غياب إثيوبيا.. مصر تصدر بيان جديد بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إصابة الممثل الصيني جاكي شان بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. أمريكا تعلن شرطها لسحب قواتها من أفغانستان

الولايات المتحدة وطالبان تفتتحان محادثات الدوحة

"طالبان" تهاجم مدينة شمال أفغانستان وسط محادثات سلام مع الولايات المتحدة

تقارير: "بولتون" مستبعد من قرارات السياسة الأفغانية بعد غضب "ترامب"

"طالبان" تهاجم مدينة بشمال أفغانستان وسط محادثات سلام مع الولايات المتحدة

المبعوث الأمريكي الخاص يعرض مسودة اتفاق مع طالبان للرئيس الأفغاني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

08:23 ص

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

07:31 ص

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

10:35 م

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status