الولايات المتحدة وطالبان يستعدان لاتفاق سحب القوات

يتوقع ملايين الأفغان أن تنتهي أطول حرب أمريكية في بلادهم، اليوم السبت حيث من المتوقع أن يوقع مفاوضو الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقًا يسمح بخفض القوات الأمريكية ووقف دائم لإطلاق النار.



وإذا تم توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، فإن أفغانستان، التي كانت في حالة حرب منذ بدء القصف الأمريكي ردًا على هجمات 11 سبتمبر 2001، ستشهد النهاية المحتملة للعنف الذي أودى بحياة عشرات الآلاف. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وأضاف مسؤولون من الجماعة الإسلامية المتشددة أن وفدًا من طالبان يضم 31 عضوًا وصل إلى قطر، اليوم السبت، للإشراف على توقيع اتفاق سحب القوات، مضيفًا أن قائدهم السياسي الملا عبد الغني بارادار سيوقع الاتفاق نيابة عنهم.



وأظهرت الصور التي التقطت من المكان لافتة كبيرة تشير إلى "اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان" وضعت في قاعة مؤتمرات مجاورة للفندق.



وتم تشديد الإجراءات الأمنية خارج الفندق حيث احتشد ضيوف الفندق والصحفيون والمسؤولون الحكوميون في الردهة.



وصرح خبراء أمنيون أن الصفقة مقامرة في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وستمنح طالبان الشرعية الدولية.



ولكن بالنسبة لملايين الأفغان، فإنه يفتح إمكانية لإنهاء الصراع المستمر للتغلب على الخوف والقلق والعنف.



وقد تكون صفقة اليوم هي الخطوة الأولى نحو إعادة تحديد مستقبل أفغانستان، حيث من المقرر أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التوقيع على الاتفاقية ويمهد الطريق لتسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة.



وسيقف كبار الدبلوماسيين الأمريكيين مع الزعماء السياسيين لطالبان، حكام أفغانستان السابقين الذين لجأوا إلى أسامة بن لادن وشبكته المسلحة حتى عام 2001 بينما كان يخطط لشن هجمات 11 سبتمبر.



وأضاف بيان من ترامب يوم الجمعة إن بومبيو سيحضر للتوقيع على الصفقة التي ستمهد لتراجع أعداد القوات الأمريكية إلى 8600 من حوالي 13000 في الأسابيع التالية للصفقة.



وبموجب الاتفاق، تريد طالبان الإفراج عن 5000 مقاتل من السجون التي يديرها الأفغان، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأفغانية ستوافق على ذلك.



وأعلن بعض كبار قادة طالبان الذين وصلوا إلى الدوحة لحضور مراسم التوقيع إنهم سيضمنون قبول الحكومتين الأمريكية والأفغانية جميع الشروط التي وضعتها المجموعة التي تسيطر على حوالي 40٪ من أفغانستان، وفقًا لمسؤولي الدفاع الأفغان.





