فتحي عبد الوهاب ضيف شرف مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال

يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في السباق الرمضاني المقبل كضيف شرف في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال.



يُشار أن مسلسل "الفتوة" من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج سينرجي بطولة ياسر جلال، رياض الخولي،مي عمر،عايدة رياض، نجلاء بدر،مجدي فكري، أحمد صلاح حسني،أحمد خليل.



والجدير بالذكر أن فتحي عبد الوهاب يشارك في السباق الرمضاني أيضًا بمسلسل "القاهرة كابول"، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال،وإخراج حسام علي،بطولة طارق لطفي، نبيل الحلفاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع،نور محمود، مجموعة مميزة من النجوم، والمسلسل من إنتاج سينرجي.