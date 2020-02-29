بث حي مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 29-2-2020 بث مباشر مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز السبت 29/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل فريق الأهلي رحلته في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يلتقي هذه المرة مع ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مساء يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة يباشرالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا،.

بث حي مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 29-2-2020 بث مباشر مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وتُنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز بث مباشر، علماً بأن الأهلي سوف يسعى للثأر من صن داونز بعد السيناريو الذي دار في الموسم الماضي بين الطرفين، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد الأهلي ضد صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث حي مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 29-2-2020 بث مباشر مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا رابط مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت.