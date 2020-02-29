روسيا تضع 5 أشخاص تحت الحجر الصحي بسبب كورونا فيروس

وضعت السلطات الصحية بروسيا، اليوم السبت، خمسة أشخاص تحت الحجر الصحي في العاصمة موسكو، وذلك في إجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وقام مركز متابعة ورصد فيروس كورونا في موسكو بعزل خمسة مواطنين ووضعهم في الحجر الصحي كإجراء وقائي لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي بيان، قال مركز متابعة ورصد فيروس كورونا في موسكو: "انتقل الفيروس لهؤلاء من خلال وجودهم على مقربة من مواطن إيراني في منطقة الترانزيت في مطار شيريميتييفو الدولي كان متوجها إلى الصين، وتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف: " بعد إجراء جميع التحاليل اللازمة، تبين أن جميع الأشخاص غير مصابين بفيروس كورونا".

وتابع: " يتم في الوقت الحالي تحديد هوية الأشخاص الذين كانوا على مسافة قصيرة من المصاب، وتم تحديد مكان إقامتهم. وقد غادر ثلاثة بالفعل أراضي الاتحاد الروسي، وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى في المستشفى رقم 1 للأمراض المعدية".

وظهر فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد وصفت في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".