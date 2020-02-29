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محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

السبت 29/فبراير/2020 - 08:23 ص
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بوابة الفجر
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أحدثت رهاب بيطار محامية قتيل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، حالة من الجدل الكبير، بعد تأكيدها أنها تتعرض لتهديدات، وذلك عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي الثاني.

وغردت بيطار عبر حسابها بموقع التغريدات "تويتر" قائلة: "الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيدانني إلا إصرارا وعزيمة وثباتا وقوة".

وتابعت رهاب بيطار، إن قضية محمد الموسى أخذت بعدها الاعلامي الكافي، ولكن الأمور وصلت إلى حدود لا تخدم سرية التحقيق ولا تنسجم مع نزاهة القضاء. 

وأضافت: "لذلك المطلوب من كل الغيارى وضع هذه المسألة في عين الاعتبار و بالتالي فإن ميدان وكلاء الدفاع لإظهار الحقيقة هو القضاء فقط".

كان تقرير الطب الشرعي عقب تشريح جثة الموسى فجر مفاجآت جديدة، تتلخص في تعرض محمد الموسى لإطلاق نار عمدا وصل إلى 30 طلقة، منها طلقة استقرت في رأسه من الخلف.

وأكدت رهاب بيطار في تصريحات سابقة لها على ما قاله المحامي رامي هندي، عضو فريق الدفاع عن الموسى، أن عدد الطلقات التي صُوبت على الموسى بلغ 30 طلقة، وفقا لتقرير الطب الشرعي الثاني والأخير.




محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية
محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية
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نانسي عجرم منوعات قتيل فيلا فنانة

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