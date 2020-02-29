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بعد مطالبته بـ"منع البوس".. أديب: "خلوا السلام من بعيد"
السبت 29/فبراير/2020 - 08:13 ص
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هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، حالة الشاب القادم من كوريا وتم احتجازه في حميات المحلة لارتفاع درجة حرارته، مؤكدا أنه ليس مصابا أو مشتبه في إصابته بالكورونا، موضحا تبين أنه مصاب باحتقان في اللوز، معقبا: "هنشيله اللوز".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك حالة من التشكيك في أن مصر بها حالات إصابة بالكورونا، ولكن تخفيها، معقبا: "هو إحنا أحسن من فرنسا.. لو في حالات مصابة هنقول، دي ظهرت في العالم كله".
وأضاف: "الناس بطلت تبوس يا روح ما بعدك روح.. وكمان ياريت نخلي السلام من بعيد"، منوها بأن هناك عدة شائعات انتشرت عن طبيعة انتقال فيروس كورونا، معقبا: "كل ما يثار على أن بول الأطفال يحمي من انتشار العدوى شائعة، ولا صحة لها".
ولفت إلى أن فيروس الكورونا لا يموت في الحرارة المرتفعة، وأغلب حالات الإصابة بين الرجال، معقبا: "هو فيروس رجالي".
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