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تعرف على أسماء الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين بقنا

السبت 29/فبراير/2020 - 08:06 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية بالمحافظة، عقب انتهاء عملية فرز الأصوات.

وقال المهندس أمير النجار، عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في قنا، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه تم فوز كلًا من: المهندس خلف الحرز، والمهندس حسني العمدة، والمهندس عمر الأحمر، والمهندس محمد عسران، والمهندس أحمد النحاس، والمهندس نبيل عبد القادر، والمهندس عاطف عسران، بمقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المهندسين قنا بوابة الفجر انتخابات تجديد نصفي الفجر الرى

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