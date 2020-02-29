باستثناء الدوري.. باتريس كارتيرون لا يسقط مع الزمالك (أرقام)

استطاع الزمالك أن يحقق الفوز على ضيفه الترجي ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية مقابل هدف مساء أمس الجمعة.





وحقق كارتيرون رقمًا مميزًا مع الزمالك لم يحققه مسبقًا، إذ أنه لم يتلق حتى الآن أي هزيمة في دوري أبطال إفريقيا أو بطولة خارجية للقلعة البيضاء





لعب 6 مباريات مع الزمالك حتى الآن في دوري أبطال إفريقيا، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهم، وسجل 8 أهداف، ودخل مرماه هدفين فقط.





فيما لعب سوبر إفريقي 2020 مع الزمالك أمام الترجي وفاز بثلاثية مقابل هدف ليتوج باللقب منذ عدة أيام.





مع مازيمبي لعب 26 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 5، وخسر 6 مرات، وسجل 38 هدفًا بينما دخل مرماه 18 هدفًا





أما مع الأهلي المصري فقد خاض 10 مباريات، فاز في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة مرتين، وتعادل مرة واحدة، ودخل مرماه 9 أهداف وسجل 19.





كما قاد الرجاء المغربي في 6 مباريات في الكونفدرالية، تعادل 4 مرات، وحقق الفوز مرة واحدة، وخسر مرة واحدة، وسجل 7 أهداف، ودخل مرماه 6 أهداف.





فيما لعب سوبر إفريقي 2019 أمام الترجي مع الرجاء المغربي، وفاز بثنائية مقابل هدف، لا سيما أنه خاض مباراتين مع الرجاء 2019 في دوري أبطال إفريقيا، فاز لقاء وتعادل الآخر، وسجل 4 أهداف ودخل مرماه هدفين.







