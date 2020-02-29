يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر yalla shoot كورة ستار رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع YALLA liver

مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر، وسوف يدخل فريق واتفورد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليفربول، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق واتفورد إلى الخسارة في أربع مباريات، بينما سقط فريق واتفورد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق واتفورد في الفترة الماضية، نجح فريق واتفورد في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق واتفورد 11 هدفاً في مرماه.







