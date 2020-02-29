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روسيا تتصدر السوق الأوروبية لعرض الأفلام السينمائية

السبت 29/فبراير/2020 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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شغلت روسيا المرتبة الأولى بين البلدان الأوروبية من حيث عرض الأفلام السينمائية، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة السينما الروسية الحكومية. 

وقدم المختبر الأوروبي لإنتاج الأفلام تقريرا عن شراء التذاكر في دور السينما للاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى عام 2019  وذلك في إطار مهرجان برلين السينمائي.

وجاء في التقرير أن دور السينما الروسية باعت عامي 2019 نحو  200 مليون تذكرة ما يجعل السوق المحلية لعرض الأفلام أكبر الأسواق في العالم وأولها في أوروبا. وقد زار عام 2019 دور السينما الروسية  219.4 مليون شخص ما يزيد بنسبة 9.5% عن مؤشرات عام 2018 . أما إيرادات شباك التذاكر في روسيا فبلغت عام 2019 نحو 55 مليار روبل (نحو 800 مليون دولار)، ما يزيد بنسبة 10.3% عما هو عليه عام 2018.

وتقدمت السوق الروسية لعرض الأفلام على السوق الفرنسية حيث بيعت عام 2019 نحو 213 مليون تذكرة.

ودخلت تصنيف أكبر الأسواق السينمائية في أوروبا كل من بريطانيا (176 مليون تذكرة) وألمانيا (118 مليون تذكرة) وإسبانيا ( 103 ملايين تذكرة).

يذكر أن المؤسسة الأوروبية لعرض الأفلام استندت إلى معلومات أوردتها المنظومة الأوتوماتيكية الروسية لإحصاء شراء تذاكر السينما.



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