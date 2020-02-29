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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وواتفورد بدون تقطيع

السبت 29/فبراير/2020 - 07:51 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة ليفربول وواتفورد مباشر، حيث يدخل فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق واتفورد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.



ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليفربول في الفترة الماضية، نجح فريق ليفربول في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول ثلاثة أهداف في مرماه.


مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر من هنا 



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