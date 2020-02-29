تصريح مثير من كريستيانو رونالدو عن مباراة ليون

شدد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي على أنه "مقتنع للغاية" أن فريقه سيعوض الخسارة التي تلقاها أمام ليون بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال وسيتأهل للدور ربع النهائي.

وقال رونالدو لشبكة سكاي سبورت: "ما حدث مع ليون شيء طبيعي فهذه هي كرة القدم ولسنا سعداء بالمباراة فهذا يحدث في بطولة التشامبيونز.. دائما ما يكون الأمر صعبا ولكن هناك مباراة إياب ولدينا الثقة في تغيير النتيجة والتأهل".

وأضاف رونالدو :"ولكن الأولوية هي الفوز في المباريات المقبلة ودوري الأبطال سيأتي دوره فنحن مرتاحون وفي حالة تركيز".

وتابع: "دوري الأبطال هي البطولة الأقوى على الإطلاق، جميع الفرق صعبة ولا توجد هناك مباريات سهلة ولكننا سنلعب الإياب على أرضنا وآمل أن تتواجد جماهيرنا.. أنا أثق تماماً في قدرتنا على التأهل".