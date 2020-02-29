إيقاف حارس "الإهانات العنصرية"

عاقب الاتحاد الإنجليزي لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، الحارس الإسباني كيكو كاسيا، بالإيقاف 8 مباريات، على خلفية توجيهه إهانات عنصرية أثناء اللقاء الذي جمع فريقه وتشارلتون أثلتيك في سبتمبر 2019.





اتهم الاتحاد الإنجليزي حارس مرمى ريال مدريد السابق بخرق لوائحه، بينما أكد ليدز عبر بيان له في الشبكات الاجتماعية بعد التذكير بأن كاسيا دأب على إنكار توجيهه إهانات عنصرية ضد أي منافس، أنه لن يقبل أي نوع من التمييز، لا سيما وأنه ناد رائد في مكافحة التمييز.





وعقب معرفته بشأن العقوبة، نشر كاسيا بياناً عبر حسابه الرسمي على تويتر، يقول فيه إنه يشعر بـ"الحزن والاستياء"، معترفاً بأن هذه الأشهر الخمسة كانت "الأصعب" التي مر بها على مدار مسيرته في الملاعب.