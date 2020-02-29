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تعليق أحلام على انتشار فيروس "كورونا" في الخليج

السبت 29/فبراير/2020 - 07:34 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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علقت المطربة الإماراتية أحلام،  على أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد بشكل سريع في دول الخليج، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وغردت أحلام قائلة: "اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا وأهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس "كورونا" المستجد، في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، إن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن "على المستوى العالمي".

وقالت وزارة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، في بيان: "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا، وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2788، وتم تسجيل 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31  ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.



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