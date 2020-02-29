مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "ذهاب دور الـ8"



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ26"



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ24"



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ27"



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ20"







مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 29 - 2 - 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، واتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:الأهلي ضد صن داونز، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.الوداد البيضاوي ضد النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.بورنموث ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.واتفورد ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.نابولي ضد تورينو، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.هوفنهايم ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.بروسيا دورتموند ضد فرايبورج، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.باريس سان جيرمان ضد ديجون، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.الاتفاق ضد أبها، تقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.الاتحاد ضد الشباب، تقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.