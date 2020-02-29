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رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع هدف حسين الشحات

السبت 29/فبراير/2020 - 07:33 ص
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بوابة الفجر
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مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر، وسوف يدخل فريق صن داونز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق صن داونز في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق صن داونز في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.


يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 29-2-2020 في دوري أبطال إفريقيا ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق صن داونز في الفترة الماضية، نجح فريق صن داونز في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق صن داونز هدف واحد فقط لا غير في مرماه.ويتواجد فريق صن داونز في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الجنوب الأفريقي لكرة القدم، حيث نجح فريق صن داونز في حصد 41 نقطة في رصيده بعدما خاض 20 جولة من بطولة الدوري الجنوب الأفريقي لكرة القدم.



مشاهدة مباراة الأهلي وصان داونز بث مباشر من هنا 

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