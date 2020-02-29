يلا شوت Ahly مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا اليوم live هدف أجاي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، غياب رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا علي استاد القاهرة. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة. آخر استعدادات الأهلي لمُباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد صن داونز السبت 29/2/2020 في دوري أبطال إفريِقيا تابع لايف مباراة الأهلي وصن داونز مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق صن داونز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. كورة اون لاين مباراة الاهلي ضد صن داونز اليوم ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدف واحد فقط لا غير في مرماه.ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 48 نقطة في رصيده بعدما خاض 16 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



