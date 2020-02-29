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بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز الآن | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي kora live | كورة جول رابط ماتش الاهلي وصن داونز CAF Champions League

السبت 29/فبراير/2020 - 07:26 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.


روابط مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت،المقبل الموافقة 29 فبراير الجاري.


مشاهدة مباراة  الاهلي وصن داون بث مباشر من هنا 
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