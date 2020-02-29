Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش الأهلي وصن داونز بدون تقطيع

السبت 29/فبراير/2020 - 07:23 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز السبت 29/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل فريق الأهلي رحلته في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يلتقي هذه المرة مع ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مساء يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة يباشرالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 علماً بأن الأهلي سوف يسعى للثأر من صن داونز بعد السيناريو الذي دار في الموسم الماضي بين الطرفين، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد الأهلي ضد صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


Advertisements

أخبار تهمك

بعد غياب إثيوبيا.. مصر تصدر بيان جديد بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ أقل من ساعتين

حقيقة إصابة الممثل الصيني جاكي شان بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ 17 دقيقة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 10 ساعة

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فيروس كورونا يهدد بضياع الدوري من ليفربول

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رعب في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:23 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

07:31 ص

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

10:35 م

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status