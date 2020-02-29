يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 29-2-2020 في دوري أبطال إفريقيا

نجح فريق صن داونز في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق صن داونز هدف واحد فقط لا غير في مرماه.ويتواجد فريق صن داونز في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الجنوب الأفريقي لكرة القدم، حيث نجح فريق صن داونز في حصد 41 نقطة في رصيده بعدما خاض 20 جولة من بطولة الدوري الجنوب الأفريقي لكرة القدم.

نجح فريق صن داونز في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق صن داونز هدف واحد فقط لا غير في مرماه.ويتواجد فريق صن داونز في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الجنوب الأفريقي لكرة القدم، حيث نجح فريق صن داونز في حصد 41 نقطة في رصيده بعدما خاض 20 جولة من بطولة الدوري الجنوب الأفريقي لكرة القدم.