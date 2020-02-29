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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 29-2-2020 في دوري أبطال إفريقيا

السبت 29/فبراير/2020 - 07:21 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر مجاناً السبت 29/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في مساء يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما ينزل فريق صن داونز الجنوب الأفريقي ضيفاً من العيار الثقيل على فريق الأهلي.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 29-2-2020

نجح فريق صن داونز في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق صن داونز هدف واحد فقط لا غير في مرماه.ويتواجد فريق صن داونز في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الجنوب الأفريقي لكرة القدم، حيث نجح فريق صن داونز في حصد 41 نقطة في رصيده بعدما خاض 20 جولة من بطولة الدوري الجنوب الأفريقي لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة
رابط مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة: السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا
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