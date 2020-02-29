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رعب في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

السبت 29/فبراير/2020 - 07:17 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يترقب مباراته الحاسمة يوم الأحد المقبل أمام غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الليجا وذلك ضمن الجولة السادسة والعشرين في اللقاء الذي سيقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الذعر يسيطر على ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسكيو، حيث يخشى الملكي أن يتلقى ضربة قاضية تنهي موسمه مبكرًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه المواجهة تأتي بعد أيام فقط من الخسارة التي تلقاها الميرينجي بهدفين مقابل هدف على يد مانشستر سيتي في مباراة الذهاب في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

كما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه هناك ذعر في ريال مدريد قبل الكلاسيكو، حيث أن برشلونة فاز في 8 مباريات من 11 مباراة خاضها في السانتياجو برنابيو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، حيث أن الفارق نقطتين فقط بين قطبي الكرة الإسبانية.
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