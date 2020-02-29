خط الهجوم أزمة في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن ريال مدريد عانى الملكي في الجانب الهجومي مما تسبب في خروج الفريق خال الوفاض في الموسم الماضي ويتكرر الأمر نفسه هذا الموسم.





وكشفت التق ارير أن ريال مدريد تعاقد مع كلا من لوكا يوفيتش وإيدين هازارد في الصيف الماضي من أجل حل مشكلة ابهجوم ولكن عانى هازارد من إصابات متعددة بينما يوفيتش لا يمنحه زيدان الفرصة الكاملة.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد يمتلك ماريانو دياز ومع ذلك فإن زيدان لا يمنحه أي فرصة وفي نفس الوقت يعاني ريال مدريد في الجانب الهجومي خاصة في ظل تراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيما.



وأوضحت التقارير الصحفية أن زيدان حاول حل مشكلة التهديف عن طريق فينيسيوس ورودريجو وجاريث بيل وحتى إيسكو ومع ذلك فإن الفريق وجد صعوبة بالغة في زيارة شباك المنافسين في جميع المباريات دون إستثناء.



وأفادت التقارير الصحفية بأن المدير الفني الفرنسي يمتلك ثنائي هجومي قوي للغاية وهما ماريانو ويوفيتش ولكن تعنت زيدان في خياراته جعلت الثنائي حبيسا لدكة البدلاء ولم يمنحهما الفرصة الكاملة في الموسم الحالي.