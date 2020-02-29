نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن الفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى ريال مدريد والمعار من باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من الرحيل عن الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.





ونقل موقع جول العالمي عن منصة باريس يوناي تد الناطقة بالفرنسية أن ريال مدريد لا يحرص على التوقيع بصورةٍ دائمة ونهائية مع أريولا عقب نهاية فترة إعارة الحارس الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا داخل صفوف سنتياجو برنابيو.



وأشار الموقع العالمي أريولا انضم إلى ريال مدريد في الموسم الماضي من باريس سان جيرمان بموجب إعارة تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.



وذكر الموقع العالمي أن أريولا شارك مع ريال مدريد حتى الآن في 12 مباراة في مختلف المسابقات واستقبل خلالها 12 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.



وأكد الموقع العالمي لا يرغب أريولا في الاستمرار كخيار بديل، حيث يرغب أن يصبح الحارس الأساسي في نادٍ جديد ينتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة مع صعوبة تحقيق رغبته باللعب والمشاركة المُنتظمة في كلا من ريال مدريد وباريس سان جيرمان بسبب تواجد كلا من البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كايلور نافاس.



وكشف الموقع العالمي استعداد ريال مدريد لإمكانية رحيل أريولا في ظل نية القائمين على أعمال مكاتب الملكي في الاعتماد والتعويل على الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين.