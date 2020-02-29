Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

السبت 29/فبراير/2020 - 07:12 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت تقارير صحفية عالمية بأن الفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى ريال مدريد والمعار من باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من الرحيل عن الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

ونقل موقع جول العالمي عن منصة باريس يونايتد الناطقة بالفرنسية أن ريال مدريد لا يحرص على التوقيع بصورةٍ دائمة ونهائية مع أريولا عقب نهاية فترة إعارة الحارس الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا داخل صفوف سنتياجو برنابيو.

وأشار الموقع العالمي أريولا انضم إلى ريال مدريد في الموسم الماضي من باريس سان جيرمان بموجب إعارة تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر الموقع العالمي أن أريولا شارك مع ريال مدريد حتى الآن في 12 مباراة في مختلف المسابقات واستقبل خلالها 12 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

وأكد الموقع العالمي لا يرغب أريولا في الاستمرار كخيار بديل، حيث يرغب أن يصبح الحارس الأساسي في نادٍ جديد ينتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة مع صعوبة تحقيق رغبته باللعب والمشاركة المُنتظمة في كلا من ريال مدريد وباريس سان جيرمان بسبب تواجد كلا من البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كايلور نافاس.

وكشف الموقع العالمي استعداد ريال مدريد لإمكانية رحيل أريولا في ظل نية القائمين على أعمال مكاتب الملكي في الاعتماد والتعويل على الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين.

وذكر الموقع العالمي أن لونين البالغ من العمر 21 عامًا يتواجد حاليا كلاعبٍ معار في نادي ريال أوفييدو الناشط بدوره في دوري الدرجة الثانية الإسباني وتمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعبٍ مع فريقه في شهر يناير الماضي على الرغم من حقيقة انضمامه إلى النادي الواقع بالشمال الغربي الإسباني في فترو الانتقالات الشتوية الماضية.
Advertisements

أخبار تهمك

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 15 ساعة

شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ أقل من ساعتين

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة إصابة الممثل الصيني جاكي شان بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ ربع ساعة

بعد غياب إثيوبيا.. مصر تصدر بيان جديد بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رعب في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. فيروس كورونا يهدد بضياع الدوري من ليفربول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:23 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

07:31 ص

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

10:35 م

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status