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نجم أتلتيكو مدريد على رادار ريال مدريد

السبت 29/فبراير/2020 - 07:10 ص
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد تفكر في ضم الغاني توماس بارتي نجم خط وسط أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن القائمين على أعمال مكاتب ريال مدريد يخططون لتقديم عرضٍ رسمي للتعاقد مع بارتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع الإسباني أن مسئولي ريال مدريد يرون أن بارتي سيكون خلفية طويل الأمد للبرازيلي كارلوس كاسيميرو نجم الفريق لكن أتلتيكو مدريد لا يبدو أنه سيوافق بسهولة على التخلي عن أحد أبرز وأهم لاعبيه إلى منافسه المباشر في العاصمة الإسبانية.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن بارتي ترعرع في الفئات السنية لأتلتيكو مدريد حتى ارتقى إلى صفوف لاعبي الفريق الأول للروخيبلانكوس بدايةً من يوليو 2015، حيث شارك منذ ذلك الوقت مع كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد في 172 مباراة وسجل خلالهم 15 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة.


وشارك بارتي مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في 33 مباراة منها 23 مباراة في بطولة الدوري الإسباني، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

وأكد الموقع الإسباني أن عقد بارتي الحالي مع أتلتيكو مدريد يظل مُمتدا حتى صيف عام 2023 كما تُقدر القيمة السوقية لللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بما يقدر 50 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي
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