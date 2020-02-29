بالأسماء.. ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالدقهلية

كشفت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، في محافظة الدقهلية، عن اكتساح قائمة "المهندس أولًا"، لافتة إلى أن إجمالي الحضور كان ٢٠٨٩ صوتًا، والصحيح منهم ١٩٣٥ صوتًا، والأصوات الباطلة 154 صوتًا.





وتنافس في الانتخابات 19 مرشحًا، بينهم 10 في شعبة الكهرباء، و6 في شعبة الهندسة المدنية، و3 في باقي الشعب، وهي: الغزل والنسيج، والبترول والتعدين، والكيمياء والنووية.





وشهدت الانتخابات منافسة بين قائمتي "المهندس أولا"، و"القائمة الوطنية للمهندسين"، حيث تضم كل منهما منهم 7 مرشحين، بالإضافة إلى 5 مرشحين مستقلين.





وتضم قائمة "المهندس أولا" كل من: مصطفى القلموشي، والدكتور محمد صبري سرايا، ومحمد الخولي، وشيماء الصياد عن شعبة الكهرباء، ومحمود أشرف، ومصطفى العراقي عن شعبة هندسة مدنية، والدكتور محمد الحلواني عن شعبة الكيمياء.





أما "القائمة الوطنية للمهندسين" فقد ضمت كل من: المهندس رضا خليل، عن شعبة البترول، وأشرف شهاب الدين عن شعبة هندسة مدنية، وصلاح الشافعي، عن شعبة الكهرباء، ومحمد جمعة عن شعبة مدني، ومرفت علي السلاموني وحنان حمدي كاشف وولاء الشافعي عن شعبة الكهرباء.





وقال المهندس محمد إبراهيم العالم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية، إنه يحق لـ46000 مهندس التصويت في مختلف الشعب.





في السياق، أكد المهندس رضا الشافعي، نقيب المهندسين بالدقهلية، أن الانتخابات سارت بشكل جيد دون وجود أي مشاكل، وتم فرز الأصوات، لاختيار الأفضل والأجدر لإدارة النقابة.