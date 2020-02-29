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رئيس حي الزاوية يكشف تفاصيل إنشاء سوق عبود الجديد

السبت 29/فبراير/2020 - 06:45 ص
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هشام عصمت
هشام عصمت
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء هشام عصمت عبدالحميد رئيس حي الزاوية، إن سوق داير الناحية، يحتوي على 160 باكية، للأسماك والخضراوات واللحوم والفاكهة.

وأوضح "عصمت" في تصريح صحفي إلى موقع الفجر، أن "داير الناحية" كان متواجدًا من قبل، ولكنه تعرض للسرقة وقت ثورة 25 يناير، ولكن الدولة أعادت تصميمه من جديد.

وتابع رئيس حي الزاوية، يعتبر هذا السوق نقلة حضارية للمواطن الكائن بحي الزاوية، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة متعاونة مع الحي للانتهاء من إنشائه في أسرع وقت.

وأشار إلى أن سوق عبود الجديد يحتوي على 149 باكية، وسيتم الانتهاء منه قريبًا ضمن سلسلة الأسواق التي يتم إنشاءها داخل الحي.

وأوضح، أن السوق سيكون بجانبه موقف "سرفيس" على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تطوير كوبري الزاوية بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة الموضوع لرفع كفاءة الطرق والمرافق، وسيتم فتح حارة أخرى بالكوبري للربط بين حي الساحل والزاوية.
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