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حقيقة إصابة ممثل شهير بفيروس "كورونا"

السبت 29/فبراير/2020 - 06:27 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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انتشرت بكثافة أنباء إصابة جاكي شان بفيروس الممثل الصيني الشهير، "كورونا" المستجد، وذلك بعد أن زعم البعض أنهم شاهدوه وهو بصحبة ضباط شرطة في هونغ كونغ، وذلك بالتزامن مع ذكر تقارير صحفية، أنه تم وضع أكثر من 50 ضابطا صينيًا في الحجر الصحي، وذلك بعد حضورهم حدثا. 

وتبين أن جاكي شان كان متواجدا في موقع مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذي انتشرت فيه العدوى، بحسب صحيفة "ذا ستاندرد" الصينية.

كما نفى جاكي شان هذه الشائعة، أمس الخميس، كاتبا في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".

وتابع: "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري شكرا! لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".

وقالت وزارة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، في بيان: "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2788،و تم تسجيل 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31  ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.



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