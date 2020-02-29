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راموس: الفوز على برشلونة يمنحنا قوة وزيدان المدرب الأنسب لريال مدريد

السبت 29/فبراير/2020 - 06:18 ص
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راموس
راموس
علي خلاف
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تحدت المدافع الإسباني سيرجو راموس عن مواجهة فريقه ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني الغريم التقليدي برشلونة مساء الأحد المقبل، وكذلك عن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.


موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مشاء يوم الأحد المقبل ، بالجولة الـ26 من عمر الدوري الإسباني، في اللقاء الذي سيقام بالساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة.


تصريحات راموس قائد ريال مدريد

وتحدث راموس اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية :" الكلاسيكو ليس كأي مباراة أخرى، الفوز على البرسا، يمنحنا الفرحة والروح المعنوية لمواصلة التقدم".


وتابع قائد ريال مدريد:"مهم جدا لنا أن نفوز عليهم أمام جماهيرنا فهذا سيمنحنا حافز كبير، في كل موسم الدوري يزاد صعوبة، جميع الفرق قوية وقادرة على تحقيق الفوز".


راموس يتحدث عن مدربه زيدان

وبسؤاله عن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان كشف راموس العديد من المزايا قائلًا :" زيدان المدرب الأمثل للريال ، يتحكم بقوة في كل ما يدور بغرفة الملابس، هذا أمرا صعبًا، فلا أحد يستطيع أن يفعل ذلك بطريقة طبيعية".


وتابع المدافع الإسباني: "بغض النظر عن من يشارك، فهو يقوم بتحفيز الجميع للقتال داخل الملعب، وهذه إحدى أهم نقاط قوته، أتمنى أن نعيش معه حقبة جديدة من الانتصارات والتتويج بالألقاب".
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