ماني: تحديت أسرتي وفزت .. كلوب يستحق تمثالا في ليفربول وهذا سر تفوقه



أطلق الأسد السنغالي، ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، العديد من التصريحات القوية مساء اليوم الجمعة حيث تحدثت الاعب عن نشأته الكروية وكذلك مدربه الألماني يورجن كلوب بالإضافة إلى فريقه الريدز.





تصريحات ساديو ماني



وقال ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" اليوم الجمعة: " جئت من قرية صغيرة في السنغال بعيدة عن العاصمة داكار، كان هذا صعبًا للغاية، ولكن هذا جزء من الحياة".





وأضاف ماني: "يجب الإيمان بالنفس وعدم الاستسلام، عليك أن تحلم بأنك ستصبح شيئًا ما في المستقبل، وتواصل العمل فهذا مفتاح النجاح".





وتابع نجم ليفربول في حديثه عن أسرته:"أثبت لأسرتي أنهم على خطأ، خاصة والدتي وخالي، فهم لم يرغبان ابدًا أن ألعب كرة القدم، لذا اضطررت الذهاب إلى المدرسة".





وأكمل المهاجم السنغالي "الجميع في السنغال يشجعون ليفربول، وكأنها تبدو مباراة للمنتخب السنغالي، قبل عامين لم يكن الأمر كذلك، كان هناك عدد أكبر من مشجعي مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد، ولكن الآن جماهير فريقي في كل مكان".





وبسؤال ماني عن مدربه الألماني يورجن كلوب تحدث : "أعتقد أنه سيتم صنع تمثالا له، فهو مدرب رائع يعمل بكل جهدًا لمساعدة النادي واللاعبين".





وتابع ماني تصريحاته عن مدربه كلوب :" يتعامل معنا بطريقة خاصة، كما أنه شخصية ودودة قريبًا منا دائما وهذه واحدة من نقاط قوته".





وعن اقتراب ليفربول من حصد لقب البيرميرليج بعد غياب 30 عام قال ماني: " الأمور تسير بشكل جيد بالبطولة الأفضل في العالم، يتعين علينا مواصلة العمل للوصول إلى ما نريد".