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إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

السبت 29/فبراير/2020 - 05:59 ص
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الخطيب
الخطيب
عبدالقادر عرابي
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ضاق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ذرعاً بالإصابات المتكررة التي يتعرض لها نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالإضافة لتأخر غياب اللاعبين عن المواعيد المقررة من الجهاز الطبي بالنادي.


وقرر محمود الخطيب مطالبة مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، بتقديم تقريراً مفصلاً لمجلس الإدارة، حول أسباب الإصابات المتتالية لنجوم الأهلي، بأسباب تأخر عودة اللاعبين من الإصابات.


وكان آخر اللاعبين الذين ظالتهم لعنة الإصابات نجم الفريق رمضان صبحي، الذي طالت مدة غيابه حتى بلغت 3 أشهر، رغم أن الجهاز الطبي قد أعلن أن الإصابة تحتاج لثلاث أسابيع فقط.


كما يتواصل غياب النجم كريم نيدفيد، الذي غاب عن الفريق منذ أبريل المضي، وتجددت إصابته أكثر من مرة، فيما يتواصل غياب الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود.


وأثارت تلك الإصابات غضب الجهاز الفني للفريق بقيتدة السويسري رينيه فايلر، والذي يحتاج لجميع نجومة قبل الدخول في المراحل الحاسمة من الموسم.



ويستضيف الأهلي مساء اليوم فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا بملعب القاهرة الدولي، في إطار ذهاب مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا
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