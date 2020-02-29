Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول يخطط لخطف هدف بايرن ميونخ

السبت 29/فبراير/2020 - 05:57 ص
Advertisements
ليفربول ضد بايرن ميونخ
ليفربول ضد بايرن ميونخ
عبدالقادر عرابي
Advertisements



أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط للإنقضاض على نجم الوسط الألماني الدولي الشاب "كاي هافريتز" نجم فريق باير ليفركوزن الألماني، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقاً لما رود عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إدارة الريدز ترصد مبلغ 100 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الدولي الألماني، والذي يشغل مركز لاعب الوسط المهاجم.


وسيجد ليفربول منافسة من الثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، وبخاصة الأخير الذي يرصد ضم اللاعب عوضاً عن البرازيلي فيليبي كوتينيو، والتي قررت إدارة الفريق البافاري عدم تفعيل بند شراء عقده من فريقه السابق برشلونة.


ويحتاج ليفربول لصانع ألعاب منذ فترة بعيدة، منذ رحيل كوتينيو نحو برشلونة الإسباني، والذي ترك فراغاً كبيراً في خط وسط ليفربول.


كما يريد ليفربول تجيد دماء خط وسطه، في ظل تقدم الثنائي جيمس ميلنر وجورجينيو فينالدوم في السن، ورحيل آدم لالانا بنهاية الموسم، وكثرة إصابات الغيني نابي كيتا.


وتألق هافريتز هذا الموسم في فريق ليفركوزن، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، وقاد الفريق للتأهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي أمس، حيث سيواجه رينجرز الإسكتلندي.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يعاقب عمرو الجنايني بقرار مفاجىء

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد غياب إثيوبيا.. مصر تصدر بيان جديد بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة ليفربول مهدد بضياع حلمه في حصد البيرميرليج لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة

منذ 43 دقيقة

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

10:35 م

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

11:18 م

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

05:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status